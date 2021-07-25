Adana'da araziye terk edilmiş bulunan 300 civciv, kadın çiftçiye emanet edildi
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Adana'da araziye terk edilmiş bulunan 300 civciv, kadın çiftçiye emanet edildi

Adana'da araziye terk edilmiş bulunan 300 civciv, kadın çiftçiye emanet edildi
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde araziye terk edilmiş halde bulunan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınan 300 civciv, yediemin olarak bir kadın çiftçiye teslim edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde araziye terk edilmiş halde bulunan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınan 300 civciv, yediemin olarak bir kadın çiftçiye teslim edildi.

Çiftçi Zöhre Türkmen'in Pirili Mahallesi'ndeki çiftliğinde beslediği ve bakımını üstlendiği civcivlere, ekiplerce sık sık sağlık taraması yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç, AA muhabirine, civcivlerin yediemin olarak çiftçi Türkmen'e emanet edildiğini belirtti.

Civcivlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda olduğunu ifade eden Alıç, "Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Valimiz Süleyman Elban'ın talimatlarıyla terkedilmiş vaziyette bulunan yaklaşık 300 civcivin bakım ve beslenmesini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üstlendik. 21 günlük karantina sürecinde civcivlerimiz çiftimiz Zöhre hanımın yanında olacak. Zöhre hanım onlara çocuğu gibi bakıyor. 21 günlük süreç içerisinde civcivlerin sahibi çıkarsa gerekli prosedürler sağlandıktan sonra teslim edilecek. Çıkmaz ise bu civcivlerimizi gayet iyi bir şekilde bakmış olan Zöhre hanıma teslim etme durumumuz olacak."

Alıç, sağlık taramasını yaptıkları civcivlerin durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

"Civcivlere 21 gün gözüm gibi bakacağım"

Zöhre Türkmen de civcivlerin her şeyiyle ilgilendiğini belirterek, "Civcivlere 21 gün gözüm gibi bakacağım. 21 gün sonra sahibi çıkmazsa civcivler burada kalacak. İçinde birkaç tane hayvanım var, yemlik ve suluklara adapte olsunlar diye bıraktık. Hayvanlar güzel, sağlıklı ama niye bırakmışlar anlamadım." dedi.

Seyhan Baraj Gölüne 22 Temmuz'da balık avlamaya giden Recep Yılmaz'ın fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, açlık ve susuzluğun yanı sıra sıcak hava nedeniyle ölüm riski altındaki civcivleri koruma altına almıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor." açıklaması yapmıştı.

Adana'da araziye terk edilmiş bulunan 300 civciv, kadın çiftçiye emanet edildi
Adana'da araziye terk edilmiş bulunan 300 civciv, kadın çiftçiye emanet edildi
Adana'da araziye terk edilmiş bulunan 300 civciv, kadın çiftçiye emanet edildi
Adana'da araziye terk edilmiş bulunan 300 civciv, kadın çiftçiye emanet edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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