Adana'da "arazi anlaşmazlığı cinayeti" davasının sanığına 31 yıl hapis cezası

Adana'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada tabancayla ateş ederek bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada tabancayla ateş ederek bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Sabah S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kavgada babası Zeki B. hayatını kaybeden, kendisi de yaralanan müşteki Mustafa B. ile diğer müştekiler Mahmut ve Necati B. ve tarafların avukatları da duruşmaya geldi.

Mustafa B, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrası babasıyla kaçarken sanığın arkalarından ateş ettiğini ileri sürerek, "Kaçtığımız halde arkamızdan sıktı. Babam öldü, ben de 6-7 ay kendime gelemedim. Babamı öldüren, beni öldürmeye kalkışan sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Hayatını kaybeden Zeki B'nin kardeşi Mahmut B. de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Sabah S. ise baba ve oğlunun kendini tehdit ettiğini öne sürerek, "Oraya iyi niyetle gitmiştim. 14 aydır cezaevindeyim. Çok derin üzüntü ve pişmanlık yaşadım. Bana en büyük ceza budur. Affımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sabah S'yi "Kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapse mahkum etti. Heyet, sanığın cezasını "eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği" gerekçesiyle 18 yıla indirdi. "Öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıl hapse mahkum edilen sanığın mevcut tutukluluk halinin devamı da kararlaştırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde, 6 Kasım'da Sabah S, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Zeki B'yi tabancayla öldürmüş, oğlu Mustafa B'yi de yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ