Adana'da Arapça Tabelalar Kaldırıldı

Adana'da, bazı mahallelerdeki Arapça tabela, poster ve afişler indirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde tabela denetimi gerçekleştirdi.

Çoğunluğu Suriyelilere ait işletmelerde asılı olan tabela, poster ve afişler kaldırılarak görüntü kirliliğine son verildi.

Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlar ve ilgili yönetmelikler gereği tabelaların yüzde 75'inin Türkçe olmasının gerektiği bildirildi.