Adana'da annesinin evini yaktığı iddia edilen kişi yakalandı
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Adana'da annesinin evini yaktığı iddia edilen kişi yakalandı

29.10.2020 02:47 | Son Güncelleme: 29.10.2020 03:08

Adana'da annesine ait evi yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Adana'da annesine ait evi yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Hasan Tugal Caddesi'ndeki iki katlı evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yakındaki evlere sıçramadan söndürdü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde kimsenin olmadığını ancak şüpheli bir kişinin olay yerinden hızla uzaklaştığını tespit etti. Bu sırada yangın yerine sevk edilen özel harekat polisleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, annesine ait evi yaktığı ileri sürülen A.Ö'yü kısa sürede yakaladı. Elinde yanık oluştuğu tespit edilen şüpheli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Adana'da annesinin evini yaktığı iddia edilen kişi yakalandı
Adana'da annesinin evini yaktığı iddia edilen kişi yakalandı
Adana'da annesinin evini yaktığı iddia edilen kişi yakalandı
Adana'da annesinin evini yaktığı iddia edilen kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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