02.09.2019 14:00

Adana'da adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi

Adana'da 2019-2020 dönemi adli yılının açılışı Atatürk Anıtı'nda yapılan törenle gerçekleştirildi.

Törene Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Sözütek, Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Adana Adliyesi ve Adana Barosu mensubu çok sayıda hakim, savcı ve avukat ile adliye personeli katıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Adliyesi'nin çelengini, Adana Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Baytorun ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Bölge Adliye Mahkemesi çelengini, Adana Baro Başkanı Avukat Veli Küçük ve yönetim kurulu üyesi Avukat Miyesser Erselan Önenli, baro çelengini Atatürk Anıtı'na sundu.

MESLEKTE 30-35 YILI TAMAMLAYANLARA PLAKET

Daha sonra Adana Adliyesi'ndeki Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda avukatlık mesleğinde 30-35 yılı dolduran avukatlara plaket takdim edildi. Burada bir konuşma yapan Baro Başkanı Veli Küçük, Yargı Reformu taslağında Türkiye'deki hukuk fakülteleri ve kontenjanların azaltılmasına yönelik maddelerin yer aldığına dikkat çekerek, Ancak yargı reformu açıklandıktan 3 gün sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 tane daha hukuk fakültesi açılıyor. Bir hafta geçiyor Çankırı'da bir tane daha açılıyor. Bu tespitler, değerlendirmeler yapılmışken, alınan kararları, uygulanan stratejileri gördüğümüzde samimi olmadığını görüyoruz dedi.

Küçük, çalışmaların samimi bir şekilde yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA