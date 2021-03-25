Son dakika: Adana'da 8 aylık hamile kadını kardeşi öldürdü
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Son dakika: Adana'da 8 aylık hamile kadını kardeşi öldürdü

İhlas Haber Ajansı / NERİMAN ÇELEBİ - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da 8 aylık hamile kadını kardeşi öldürdü Suriye uyruklu Ablasını 6 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı kardeş teslim oldu Adana'nın Ceyhan ilçesinde boş arazide bir kadın cesedi bulundu.

Adana'da 8 aylık hamile kadını kardeşi öldürdü

Suriye uyruklu Ablasını 6 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı kardeş teslim oldu

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde boş arazide bir kadın cesedi bulundu. Suriye uyruklu 8 aylık hamile kadını öldüren kardeşi jandarmaya teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Yalak Mahallesi'nde vatandaşlar, sulama kanalı kenarında bir kadın cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, vücudunun 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının Suriye uyruklu 8 aylık hamile İslim Ahmed olduğu tespit edildi.

Olaydan sonra genç kadının erkek kardeşi Beşir Amed, Mustafabeyli Karakol Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Erkek kardeşin, genç kadını dini nikahlı eşinden başkasıyla kaçtığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: Adana'da 8 aylık hamile kadını kardeşi öldürdü
Son dakika: Adana'da 8 aylık hamile kadını kardeşi öldürdü
Son dakika: Adana'da 8 aylık hamile kadını kardeşi öldürdü
Son dakika: Adana'da 8 aylık hamile kadını kardeşi öldürdü
Son dakika: Adana'da 8 aylık hamile kadını kardeşi öldürdü
Son dakika: Adana'da 8 aylık hamile kadını kardeşi öldürdü
Son dakika: Adana'da 8 aylık hamile kadını kardeşi öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NERİMAN ÇELEBİ

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