Adana'da 790 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 790 paket kaçak sigara ele geçirildi.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 790 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Mustafabeyli Mahallesinde yapılan yol kontrol ve araması esnasında durdurulan bazı araçlarda tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Aramalar sonucunda araçlarda toplam 790 paket kaçak sigara ve 3 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Jandarma, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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