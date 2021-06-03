Adana'da 7'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi'nde 11 yaşındaki Ömer Ö, henüz belirlenemeyen nedenle 7'nci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.
Yaralı çocuk, 112 Acil Servis ekibince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun