ADANA'DA 46 AKADEMİSYEN CÜBBE GİYDİ

ADANA (DHA) - SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atanan 46 akademisyen için cübbe giyme töreni düzenlendi. Törende Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, 2013 yılında vefat eden kardeşi Op. Dr. Çağatay Tuncel'in eşi Defne Tuncel'e cübbesini giydirdi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen törene Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Sapmaz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ile akademisyenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi tanıtım filmi izlendi.

'52 ÖĞRETİM ÜYEMİZ AKTİF OLARAK EĞİTİME KATILMIŞ OLACAK'

Üniversitesi hakkında bilgi veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gerek, şöyle konuştu:

"İstanbul ve Ankara'daki tıp fakültelerimizin dışında Adana dahil 6 ilde daha tıp fakültesi kurduk. Hem Sağlık Bakanlığı hem de yereldeki üniversitelerle iş birliği içerisindeyiz. Bugün 46 hocamıza cübbesini giydireceğiz. Bunlardan 19'u profesör, 17'si doçent, 10'u doktor öğretim üyesidir. 6 öğretim üyemizin de işlemleri devam etmektedir. Böylelikle 52 öğretim üyemiz aktif olarak eğitime katılmış olacaktır. Adana Şehir Hastanesi büyük bir hastane ve bu kadroyu daha da artıracağız."

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise "Hızla gelişen Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte kentimizin ve bölgemizin sağlık eğitimi ve hizmetlerine, alanlarında çok yetkin ve donanımlı hocalarımızın aramıza katılmasıyla güç vermiş, değer katmıştır" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin yaklaşık 6,5 yıl içerisinde dünya çapında özellikli bir üniversite haline geldiğini belirten Adana Valisi Süleyman Elban da, "Dolayısıyla sizlerin de bu üniversitenin bir mensubu olmanız, bu ailenin bir parçası olmanız büyük bir onurdur. Adana Valiliği olarak her türlü desteğe hazırız. Cübbe giyecek tüm akademisyen arkadaşları kutluyorum" diye konuştu.

VEFAT EDEN KARDEŞİNİN EŞİNE CÜBBESİNİ REKTÖR TUNCEL GİYDİRDİ

Konuşmaların ardından 46 akademisyen için cübbe giyme töreni gerçekleştirildi. Törende ÇÜ Rektörü Tuncel, 2013 yılında vefat eden kardeşi Op. Dr. Çağatay Tuncel'in eşi Defne Tuncel'e cübbesini giydirdi. Prof. Dr. Banu Kara'ya ise cübbesini eşi Prof. Dr. Oğuz Kara giydirdi.