Adana'da 40 günlük bebek kundağına bırakılan notla bir evin önünde bulundu
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Adana'da 40 günlük bebek kundağına bırakılan notla bir evin önünde bulundu

Adana'da 40 günlük bebek kundağına bırakılan notla bir evin önünde bulundu.

27.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:52
Adana'da 40 günlük bebek kundağına bırakılan notla bir evin önünde bulundu

'da 40 günlük kundağına bırakılan notla bir evin önünde bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi 'nde bir evin önünde kundakla bebek bırakıldığını görenler durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, bebeğin kundağında A.E'nin isim ve telefon numarasının yazılı olduğu notu buldu.

Ekiplerin çalışmasıyla önce anneye sonra da babaya telefonla ulaşılarak emniyete gitmeleri istendi.

Anne A.E'nin evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini, babası olduğunu iddia ettiği C.Y'nin ağabeyinin evinin önüne bırakıp kaçtığı öne sürüldü.

Bebek ise sağlık kontrolü için 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adana'da 40 günlük bebek kundağına bırakılan notla bir evin önünde bulundu
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