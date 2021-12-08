SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bülent Kılıç idaresindeki 01 DLL 37 plakalı otomobil, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçerek seyir halindeki 01 HK 494, 34 AAH 294 ve 50 MA 0418 plakalı araçlara çarptı.

Kazada Kılıç ile diğer araçların sürücülerinden Halil İbrahim Katıoğlu ve Mustafa Timur yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.