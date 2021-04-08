Adana'da 3 çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da 3 çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da 3 çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan annenin yargılanmasına devam edildi.

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan annenin yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Selma C. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının Selma C. ile ilgili "sanığın cezai sorumluluğu tam" olduğuna yönelik raporun tekrar alınması talebini reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Selma C'nin "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Selma C. savunmasında, eşinin ve ailesinin kendisine şiddet uyguladıklarını, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu ileri sürerek, "Yaptıklarımdan ötürü çok pişmanım. Çok ağır bir durum. Bir anda çocuklarımı öldürmem normal değil. Yaşadıklarımın ve psikolojimin kurbanıyım. Çok kötü durumdayım." ifadesini kullandı.

Sanık avukatının, mütalaaya ilişkin savunma hazırlama talebi üzerine mahkeme heyeti Selma C'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesinde, 21 Ekim 2018'de, evindeki 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki oğlu Mehmet Emin C'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle Selma C. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Ümit Öztürk Yılmaz Vural Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da 3 çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:34:13. #1.14#
title