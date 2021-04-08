Adana'da 3 çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan annenin yargılanmasına devam edildi.

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan annenin yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Selma C. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının Selma C. ile ilgili "sanığın cezai sorumluluğu tam" olduğuna yönelik raporun tekrar alınması talebini reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Selma C'nin "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Selma C. savunmasında, eşinin ve ailesinin kendisine şiddet uyguladıklarını, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu ileri sürerek, "Yaptıklarımdan ötürü çok pişmanım. Çok ağır bir durum. Bir anda çocuklarımı öldürmem normal değil. Yaşadıklarımın ve psikolojimin kurbanıyım. Çok kötü durumdayım." ifadesini kullandı.

Sanık avukatının, mütalaaya ilişkin savunma hazırlama talebi üzerine mahkeme heyeti Selma C'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesinde, 21 Ekim 2018'de, evindeki 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki oğlu Mehmet Emin C'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle Selma C. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ