Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Adana'da bir minibüsün ters yöne girmesi sonucu 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adana'da bir minibüsün ters yöne girmesi sonucu 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüreğir ilçesi Adana-Karataş kara yolu Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bulvara ters şeritten giren Ahmet Muhammed yönetimindeki 35 MA 3736 plakalı minibüs, Bahri Gayir yönetimindeki 34 NG 2291 plakalı otomobil ve Onuray Yasavur idaresindeki 01 TC 006 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası alev alan otomobildeki sürücü Gayir ve yanındaki Tülin Karıksız, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar Gayir, Karıksız ve sürücü Muhammed, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Diğer sürücü Yasavur, kazadan yara almadan kurtuldu. Alev alan otomobil, vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Adana-Karataş yolunun tek şeridi yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. - ADANA

Kaynak: İHA