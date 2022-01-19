Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Haberler | Güncel

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Ceyhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 08.59'da oldu. Yerin 6.6 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Son Dakika Haberleri

Deprem, Ceyhan, Adana, Güncel, Haber

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