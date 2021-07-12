Adana'da 15. kattan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir binanın 15. katından düştüğü iddia edilen kişi, yaşamını yitirdi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir binanın 15. katından düştüğü iddia edilen kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi'ndeki 16 katlı apartmanın altındaki iş yerinin çatısına bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 15. katta oturan Ali Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Balkonda dengesini kaybettiği ileri sürülen Kılıç'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney