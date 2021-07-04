Adana'da 15 dakikalık sağanak; su birikintisine atladı
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Adana'da 15 dakikalık sağanak; su birikintisine atladı

Adana'da 15 dakikalık sağanak; su birikintisine atladı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da aniden bastıran sağanak etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşarken, bir kişi de sıcakların ardından yağan yağmurda yolda biriken suya atladı.

ADANA'da aniden bastıran sağanak etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşarken, bir kişi de sıcakların ardından yağan yağmurda yolda biriken suya atladı.

Hava sıcaklığının yaklaşık 1 haftadır 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, aniden bastıran yağmura dışarıda yakalananlar iş yerlerinin sundurmalarına sığındı. 15 dakika süren yağışta yollarda su birikintileri oluştu. Bu arada bir kişinin sıcak havanın ardından kendisini su biriken yola yüzüstü attığını görenler şaşkınlık yaşadı.

'YAZLIK AYAKKABIM ISLANDI'

Yağmura hazırlıksız yakalandığını belirten Mustafa Cambazoğlu (53), "Dünkü havaya bak. Bir de şimdiki havaya bak. Islanmamak için buraya sığındık. Yazlık ayakkabım da hep ıslandı. Beklenmeyen bir durumdu sağlık olsun" dedi. Serkan Cambazoğlu (19) ise havanın 1 haftadır 45 derece olduğunu, yağmurla birlikte havanın güzelleşmesini umduğunu söyledi.

Adana'da 15 dakikalık sağanak; su birikintisine atladı
Adana'da 15 dakikalık sağanak; su birikintisine atladı
Adana'da 15 dakikalık sağanak; su birikintisine atladı
Adana'da 15 dakikalık sağanak; su birikintisine atladı
Adana'da 15 dakikalık sağanak; su birikintisine atladı
Adana'da 15 dakikalık sağanak; su birikintisine atladı
Adana'da 15 dakikalık sağanak; su birikintisine atladı
Adana'da 15 dakikalık sağanak; su birikintisine atladı
Adana'da 15 dakikalık sağanak; su birikintisine atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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