14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı
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14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı

02.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:18

Adana'da 14 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan kadın hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

Adana'da 14 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan kadın hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "insan ticareti yapmak", "fuhşa teşvik etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 14 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatoş Ö'nün merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Fatoş Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı
14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı
14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı
14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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