Adana'da 104 emekli amiral hakkında suç duyurusu
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Adana'da 104 emekli amiral hakkında suç duyurusu

Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Güncel
Adana'da 104 emekli amiral hakkında suç duyurusu

ADANA'da bir araya gelen 10 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcisi, 104 emekli amiralin bildirisine tepki göstererek, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

ADANA'da bir araya gelen 10 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcisi, 104 emekli amiralin bildirisine tepki göstererek, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana Adliyesi önünde toplanan grup adına konuşan Türk Hukuk Enstitüsü Adana Şubesi Başkanı Avukat Diren Özgül, 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden necip Türk milletinin, Türkiye'nin tarihinden vesayet izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp attığını söyledi. Özgül, 104 emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir bildiri yayınladıklarını belirtirek, " 'Deniz Kuvvetleri emeklisi' sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibarıyla göstermiştir ki bunlar eski düzenin kafasını konuşturan 104 vesayet mankurtu. 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımlı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir" dedi.

'MİLLETİN SESSİZ KALMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye ve tahfif ederek masumlaştırmaya çalıştığını söyleyen Özgül, "Darbeci kafanın sefaletini gösteren bu bildiri, necip milletimiz tarafından görmezden gelinebilecek bir durum da değildir. Milletimiz, bırakın darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına dair tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez" diye konuştu.Özgül, bildiriye imza atanların rütbelerinin ellerinden alınmasını, rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazların da sona erdirilmesini istedi.

 


Adana'da 104 emekli amiral hakkında suç duyurusu
Adana'da 104 emekli amiral hakkında suç duyurusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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