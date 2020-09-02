Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü Adana'da 10 yaşındaki çocuk, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Bu duruma sinirlenen apartman sakinlerinden birisi küçük çocuğu sopa ile dövdü. Çevredekilerin müdahalesi sonrasında saldırgan gözaltına alınırken, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu sopayla döverek yaralayan kişi gözaltına alındı.

BAHÇEDEKİ ÇEŞMEDEN SU İÇMEK İSTEDİ

İddiaya göre, 10 yaşındaki M.A, Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y, elindeki sopayla vurduğu M.A'yı yaraladı. Olayı gören diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, T.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA