Adana'da 1 yılda 70 köpeğe el koyuldu - Haberler
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Adana'da 1 yılda 70 köpeğe el koyuldu

Adana'da 1 yılda 70 köpeğe el koyuldu
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro polisleri, yasaklı ırk köpekler ile sosyal risk oluşturan köpeklerin toplanması için 2021'de 70 köpeğe el koydu.

ADANA'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro polisleri, yasaklı ırk köpekler ile sosyal risk oluşturan köpeklerin toplanması için 2021'de 70 köpeğe el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sahipli ya da sahipleri tarafından sokağa terk edilen yasaklı ırk köpekler ile saldırarak sosyal risk oluşturan sokak köpeklerinin toplatılması için çalışma başlattı. Ekipler, 2021 yılında yapılan çalışmalarda 'Pitbull', 'Terrier', 'American Bully' ve 'Dogo Argentino' dahil toplam 70 cins köpeğe el koydu. Toplanan hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Başkanlığı bünyesindeki barınağa yerleştirilerek, korumaya ve bakıma alındı.


Adana'da 1 yılda 70 köpeğe el koyuldu

Adana'da 1 yılda 70 köpeğe el koyuldu

Adana'da 1 yılda 70 köpeğe el koyuldu

Adana'da 1 yılda 70 köpeğe el koyuldu

Adana'da 1 yılda 70 köpeğe el koyuldu

Adana'da 1 yılda 70 köpeğe el koyuldu

Adana'da 1 yılda 70 köpeğe el koyuldu

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri

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