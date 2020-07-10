Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi. Odasındaki eşyaların alındığını kaydeden Kayalar, "Aslında benim odaya ihtiyacım yok. Odada oturan, vakit geçiren değil, sahada olan biriyim" dedi.

10.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:46

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir firmanın 2016'da aldığı bir ihale üzerine yaptığı işin parasını alamadığı gerekçesiyle kendilerini haciz ile karşı karşıya bıraktığını ve makam odasındaki eşyalarının alındığını kaydetti. Masa ve sandalyelerin alınmasından sonra boş kalan makam odasında konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Karalar, söz konusu firmanın sahibinin geçmiş dönemde Hüseyin Sözlü'nün de yargılandığı Ceyhan Belediyesi'ne ilişkin bir davada yargılanan bir kişi olduğunu söyledi.

"ASLINDA BENİM ODAYA İHTİYACIM YOK"

Söz konusu firma sahibinin rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yargılandığını kaydeden Karalar, "Bu şahıs bizi hacizle karşı karşıya bıraktı. Aslında benim odaya ihtiyacım yok. Odada oturan, vakit geçiren değil, sahada olan biriyim. Bu şahıs önceki dönemde belediyeden ihaleler almış. Bugüne kadar 30 milyon liralık ihale almış. Kendisine 20 milyona yakın para ödenmiş. Sadece 2020 yılında 6 milyon 400 bin lira para ödemişiz.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi

"AKLIN NEREDEYDİ, NEDEN 4 YIL BEKLEDİN?"

Bu kişinin belediyeye sattığı parkeleri başka işlerde de kullanarak fazladan fatura kestiği iddia ediliyor. Şu anda teftiş kurulu incelemesini sürdürüyor. Tek gerçek ise bu işin 2016 yılında ortaya çıkmasıdır. Ben alacaklıya soruyorum, 2016,2017 ve 2018'de aklın neredeydi? Neden 4 yıl bekledin? Bu kadar bekleyebiliyorsan bu işin maliyeti nedir? Bu kişiye olan borç 5 milyon 800 bin liradır. Bu borç muvazaalı bir borçtur. Adanalılara söylüyorum, bu kardeşiniz tüm zorlukların üstesinden gelecektir" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek Ekonomi
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti Dünya
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Necip Fazıl'ın cümleleriyle 'Ayasofya' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Necip Fazıl'ın cümleleriyle "Ayasofya" mesajı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
Son Dakika: Üst klasman bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Üst klasman bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Cahit Özkan Murat Kurum Bülent Turan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Emrah Ece Erken Çağla Şıkel
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bakan Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 15:49:12. #1.14#
title