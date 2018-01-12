Adana Boş Evi Kundakladılar

Adana'da kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan boş evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 04.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Küçükdikili Çınarlı Mahallesi 98063 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler, Hamza Kaya'ya ait boş evin penceresinden yanıcı madde döküp ateşe verdi ve bunu gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan evi kısa sürede söndürdü. Evde maddi hasara yol açan yangının ardından olay yerinde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Yangını, Kaya'nın hasım olduğu bazı kişilerin yapmış olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.