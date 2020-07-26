ADANA Bilim Kurulu Üyesi Taşova Bayram ziyaretine gitmeyin
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ADANA Bilim Kurulu Üyesi Taşova Bayram ziyaretine gitmeyin

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayram ziyaretine gitmeyin SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

26.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 26.07.2020 09:11

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayram ziyaretine gitmeyin SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, sayılı günler kalan Kurban Bayramı'nda yaşlı ve risk grubundaki vatandaşların sağlığı için bayram ziyaretlerini gidilmemesini önerdi. Dünya genelinde risk grubu vatandaşlarda çok sayıda ölüme neden olan koronavirüs salgın riskinin normalleşme dönemine geçişle birlikte gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, 31 Temmuz Perşembe günü başlayacak Kurban Bayramı için uyarılarda bulundu. BAYRAM RİTÜELLERİNDAN KAÇININ

Taşova, Türk toplumunda her bayram büyüklerin elini öpme ve ziyaret etme ve bunla birlikte kalabalık ortamlar oluşturma gibi ritüellerden bu yıl mutlaka kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da aile büyüklerine gidilmemesi tavsiyesinde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Taşova, "Özellikle iş ortamı içerisinde aktif olarak bulunan kişiler büyüklerini bu şekilde tehlikeye atmamaları gerekiyor" dedi. SOSYAL MESAFEDE BAYRAMLAŞIN

Bayram ziyaretlerine gidildiğinde pandemi tedbirlerine tam anlamıyla uyulması gerektiğinin öneminden bahseden Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Olurda gidilirse özellikle yaşlı ve risk grubundakiler için 1,5-2 metre mesafede bulunarak, el hijyenine dikkat etmek ve maske kuralına uymak gerekiyor. Toplu halde yenilen yemekler, ziyaretler olmasın. Ziyaret etmeyelim. Telefon var, görüntülü konuşma var, bu seneyi böyle geçirelim. Bunun başka yolu yok. Hele ki toplumda vakalar artarken böyle bir riske kimseyi atmamak gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

YAPAY ELLE DAHİ TOKALAŞMA YOK

Kurbanlık alımındaki tokalaşarak yapılan pazarlıkla ilgili sosyal medyada gördüğü 'yapay el' örneğini veren Taşova, hiçbir şekilde bu durumun kabul edilir olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Kurbanlık alımındaki tokalaşma için sosyal medyada görmüştüm araya yapay bir el koymuşlar. O şekilde anlaşmaya çalışılıyor. O da olmayacak, o da bir ritüel bizim için. Bütün bunlardan vazgeçmeliyiz. Bilindiği gibi sosyal mesafe, maske, temizlik ve havalandırma gibi önlemler çok önemli. Bu dönemi böyle geçireceğiz. Özellikle ikinci dalgayı beklerken daha dikkatli olmak gerekiyor." ETLERİ KAPIYA BIRAKIN

Kurban kesiminin ardından etlerin dağıtılırken kapıya bırakılmasının daha güvenli olacağını dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Belediye ve kurumların ayırdığı, hijyen ortamının sağlandığı alanlarda, daha kontrollü olan kısımlarda bu görevin yerine getirilmesi şart ve koşul. Etlerin dağıtımı da sosyal mesafe korunarak yapılmalı. Kapıya bırakılarak, ordan mesafe korunarak yapılabilir. Maske kullanımına dikkat edilerek dağıtılabilir. Gidip evde oturma, kalabalık bir ortam oluşturup o şekilde dağıtmanın da olmaması lazım" diye konuştu.

ADANA Bilim Kurulu Üyesi Taşova Bayram ziyaretine gitmeyin

Kaynak: DHA

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