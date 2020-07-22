ADANA BEBEK BEZİNE MAHKUM OLAN 6 YAŞINDAKİ MUSA DOKTOR OLUP HASTA ÇOCUKLARI İYİLEŞTİRMEK İSTİYORUM
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ADANA BEBEK BEZİNE MAHKUM OLAN 6 YAŞINDAKİ MUSA DOKTOR OLUP HASTA ÇOCUKLARI İYİLEŞTİRMEK İSTİYORUM

ADANA'da makatı kapalı olarak dünyaya gelen ve geçirdiği 7 ameliyattan sonra makatı açılsa da sağlığına kavuşamayan Musa Akçakaya (6), Fekal inkontinans (bağırsak kontrol problemi) hastalığıyla mücadele ediyor.

22.07.2020 08:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:28

ADANA'da makatı kapalı olarak dünyaya gelen ve geçirdiği 7 ameliyattan sonra makatı açılsa da sağlığına kavuşamayan Musa Akçakaya (6), Fekal inkontinans (bağırsak kontrol problemi) hastalığıyla mücadele ediyor. İleride doktor olup hasta çocukları iyileştirmek istediğini söyleyen Musa, gerçekleşemeyen tedavisi için kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Anne Fatma Akçakaya ise oğlunun her gün acı çektiğini belirterek, "Çocuğum bana her gün 'Anne beni bu bezden kurtar' diyor. Tek isteğim onun iyileşmesidir. Gerekirse çadırda bile yaşarız" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Fatma-Ensari Akçakaya çiftinin 2014 yılında dünyaya gelen çocukları Musa Akçakaya, makatı kapalı olarak doğdu. Aile yıllarca çocukları Musa'nın hastalığına çözüm bulmak için kentteki birçok hastaneyi gezdi. Küçük Musa bu süreçte makatının açılması için 7 kez ameliyat masasına yattı. Son ameliyattan sonra makatı açılan çocuğun sağlık problemleri buna rağmen son bulmadı. Doktorlar, geçen yıllar içerisinde küçük Musa'nın boşaltım sisteminde sorunlar oluştuğu ve Fekal inkontinans (bağırsak kontrol problemi) hastalığına yakalandığını tespit etti. Talihsiz çocuk ise dışkısını kontrol edemediği için bebek bezine mahkum oldu. Çocuklarının her yemek yediğinde tarifsiz acılar çektiğini, gece boyunca karın ağrısıyla mücadele ettiğini belirten Akçakaya çifti, onu tedavi ettirebilecekleri bir doktor veya hastane bulabilmek için yardım eli beklediklerini dile getirdi.

ANNE BANA İKİ ÇANTA AL, BİRİNE KİTAPLARIMI DİĞERİNE BEZLERİMİ KOYACAĞIM

Bir anne olarak çocuğunun her gün acı çekmesini görmeye dayanamadığını belirten Fatma Akçakaya, oğlunun en çok okula gidemediği için üzüldüğünü, normalde bu sene anaokuluna başlaması gerektiğini ama hastalığından dolayı gidemediğini kaydetti. Okula gidemediği için oğlu Musa'nın neredeyse her gün ağladığını belirten anne Akçakaya, "Neredeyse her gün okula gitmek istediğini söylüyor ve ağlıyor. Bazen bana 'Anne beni bu bezden kurtar artık okula gideyim' diyor. Böyle deyince içim parçalanıyor. Gönderemiyoruz çünkü oğlumun altı sürekli bezli olmak zorunda. Dışkısının geldiğini fark etmiyor. Bu halde eğitim hayatına başlayamaz. Okula o kadar çok gitmek istiyor ki büyüyünce doktor olacağını söylüyor. Geçen gün ağlayarak 'Anne bana iki çanta al, birine kitaplarımı diğerine bezlerimi koyacağım' dedi. Bir anne için çocuğunun bu denli çaresiz kalması çok acı vericiö diye konuştu.

Oğlunun yakın zamanda tedavi edilmemesi durumunda ömür boyu aynı hastalıkla yaşama riski olduğunu dile getiren anne Fatma Akçakaya, oğluna tuvaleti geldiğinde kendisine söylemesini her gün belirttiğini ama hastalığından dolayı fizyolojik olarak bunu hissetmediğini kaydetti. Çocuğunun yaşıtları gibi koşup oynamasını istediğini söyleyen anne Akçakaya, "Cumhurbaşkanımız'a, Sağlık Bakanımız'a, hayır severlerimize sesleniyorum. Lütfen bir yardım eli uzatın. Çocuğumun iyileşmesi dışında bir isteğimiz yok. Gerekirse çadırda bile yaşarız" dedi.

İşçi baba Ensari Akçakaya ise çocuğunu haftada 4-5 kez hastaneye götürdüğünü, bu yüzden çalıştığı yerde işlerinin aksadığını, bir yanda çocuğunun sağlığı bir yanda ise onların karnın doyurmak için uğraştığını dile getirdi. Oğlunun iyileşmesi için gece gündüz demeden çalışabileceğini belirten baba, tek isteğinin oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu söyledi.

Küçük Musa ise sağlığına kavuşup okula gitmek istediğini belirterek, "Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Hasta çocukları iyileştireceğim" dedi.

ADANA BEBEK BEZİNE MAHKUM OLAN 6 YAŞINDAKİ MUSA DOKTOR OLUP HASTA ÇOCUKLARI İYİLEŞTİRMEK İSTİYORUM

Kaynak: DHA

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