Adana Barosunda stajını tamamlayan 7 yeni avukat mesleğe başladı
08.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:16
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 7 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 7 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Adana Barosu Başkanlık Odası ve Adliyedeki Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda gerçekleşen ruhsat törenlerinde Baro Başkanı Veli Küçük, yeni meslektaşlarını kutlayıp, başarılar diledi.
Küçük, avukatlardan meslek etik kuralarına uymalarını istedi. Meslek yemini edip ruhsatlarını alan yeni avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ