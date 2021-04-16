Adana Barosunda stajını tamamlayan 10 yeni avukat mesleğe başladı
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 10 avukat ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 10 avukat ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Baro Başkanı Veli Küçük, baroda düzenlenen törende, genç meslektaşlarına başarı dileyip, meslek etik kurallarına uymalarını istedi.
Meslek yemini eden 10 avukat, ruhsatlarını staj yaptıkları avukatların elinden aldı.
Avukatlar daha sonra cübbe giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ