Adana Barosunda ruhsat töreni
20.11.2020 15:07 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:11
Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 27 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.
Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 27 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.
Baro tesislerinde gerçekleşen tören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapıldı.
Stajını tamamlayan 27 avukat meslek yemini ettikten sonra ruhsatlarını aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ