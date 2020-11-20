Adana Barosunda ruhsat töreni
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Adana Barosunda ruhsat töreni

20.11.2020 15:07 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:11
Adana Barosunda ruhsat töreni

Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 27 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.

Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 27 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.

Baro tesislerinde gerçekleşen tören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapıldı.

Stajını tamamlayan 27 avukat meslek yemini ettikten sonra ruhsatlarını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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