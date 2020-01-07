Adana Barosuna 10 yeni avukat daha katıldı

07.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:12

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 10 yeni avukat daha ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda gerçekleştirilen ruhsat töreninde, yeni meslektaşlarını kutladı, savunma mesleğinin temsilcisi olmayı hak etmenin zor olduğunu söyledi.

Avukatların, etik kurallarına uymasını isteyen Küçük, "Kutsal ve kamusal bir mesleğe adım atıyorsunuz, yaşadığımız dönemin tanığı olarak hukuka, adalete, toplumsal ve sosyal olaylara da sahip çıkmalısınız. Hukuksal etkileşim içerisinde olduğunuz kişilerle üst düzey empati çabasıyla hareket ederek öz güvenle mesleğinizi yürütünüz. Onların dilinden anlayabilmeliyiz. O zaman başarılı oluruz." diye konuştu.

Daha sonra Küçük, yeni avukatlara meslek yemini ettirdi.

Kaynak: AA