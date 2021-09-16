Adana Barosu'ndan 'Avukatlık Mesleğindeki Sorunlar Forumu-1' konulu toplantı - Haberler
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Adana Barosu'ndan "Avukatlık Mesleğindeki Sorunlar Forumu-1" konulu toplantı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana Barosu'ndan

Adana Barosu'nca düzenlenen "Avukatlık Mesleğindeki Sorunlar Forumu-1" konulu toplantıda avukatların yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı.

Adana Barosu'nca düzenlenen "Avukatlık Mesleğindeki Sorunlar Forumu-1" konulu toplantıda avukatların yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Semih Gökayaz, bu tür toplantıları avukatların sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için düzenlendiğini belirterek, birlik olunduğu taktirde çözüme daha kolay ulaşılabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantı, soru cevap şeklinde devam etti.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana Barosu'ndan 'Avukatlık Mesleğindeki Sorunlar Forumu-1' konulu toplantı - Haberler
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