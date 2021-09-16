Adana Barosu'ndan "Avukatlık Mesleğindeki Sorunlar Forumu-1" konulu toplantı

Adana Barosu'nca düzenlenen "Avukatlık Mesleğindeki Sorunlar Forumu-1" konulu toplantıda avukatların yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Semih Gökayaz, bu tür toplantıları avukatların sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için düzenlendiğini belirterek, birlik olunduğu taktirde çözüme daha kolay ulaşılabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantı, soru cevap şeklinde devam etti.