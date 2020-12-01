Adana Barosu'nda ruhsat töreni

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 9 avukat düzenlenen törenle ruhsatlarını aldı.

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 9 avukat düzenlenen törenle ruhsatlarını aldı.

Baroda düzenlenen sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun yapılan törende, yemin eden yeni avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.

Baro Başkanı Veli Küçük, yeni meslektaşlarını tebrik ederek, meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ