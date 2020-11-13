Adana Barosu'nda ruhsat töreni
13.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:24
Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 7 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 7 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Törende meslek yemini eden avukatlara Baro Başkanı Veli Küçük tarafından ruhsatları verildi.
Daha sonra yeni avukatlara staj yaptıkları avukatlar tarafından cübbeleri giydirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ