Adana Barosu'nda ruhsat töreni

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 7 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 7 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Törende meslek yemini eden avukatlara Baro Başkanı Veli Küçük tarafından ruhsatları verildi.

Daha sonra yeni avukatlara staj yaptıkları avukatlar tarafından cübbeleri giydirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ