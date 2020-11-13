Adana Barosu'nda ruhsat töreni
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Adana Barosu'nda ruhsat töreni

13.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:24
Adana Barosu'nda ruhsat töreni

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 7 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 7 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Törende meslek yemini eden avukatlara Baro Başkanı Veli Küçük tarafından ruhsatları verildi.

Daha sonra yeni avukatlara staj yaptıkları avukatlar tarafından cübbeleri giydirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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