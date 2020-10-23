Adana Barosu'nda 31 yeni avukat törenle ruhsat aldı
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Adana Barosu'nda 31 yeni avukat törenle ruhsat aldı

23.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:41
Adana Barosu'nda 31 yeni avukat törenle ruhsat aldı

Adana Barosu'nda stajlarını başarıyla tamamlayan 31 avukat, yemin ederek ruhsatnamelerini aldı.

Adana Barosu'nda stajlarını başarıyla tamamlayan 31 avukat, yemin ederek ruhsatnamelerini aldı.

Adana Adliyesindeki Baro Başkanlık Odası ve Baro Tesisleri'nde farklı günlerde gerçekleşen ruhsat törenleri, korona virüs salgını nedeniyle maske takma, sosyal mesafe ve izolasyon kuralları gözetilerek yapıldı.

Baro Başkanı Veli Küçük ruhsat töreninde yaptığı konuşmada, avukatların çok ağır

şartlar altında mesleklerini icra etmeye çalıştıklarını belirtti.

Küçük, meslektaşlarının kendileri meslek hayatı boyunca hakka, hukuka, adalete ve insan haklarına önemli katkılar sunacağını söyledi.

Konuşmaların ardından stajyer avukatlar salona sırayla alınarak meslek yemini etti.

Yemin sonrası genç avukatlara cübbelerini, yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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