Adana Adliyesi'nde silahlı kavgaya 3 tutuklama Adana Adliyesi'nde silahlı kavgaya 3 tutuklamaADANA Adliyesi'nde görülecek 'yaralama' duruşması öncesi 3'ü çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan kavgada, karşı taraftan Nuri Ö.?yü (36) silahla ağır yaralayan Adem G. (26) ile ona yardım ettiği öne sürülen Ali G. ve Abdurrahman Ç. tutuklandı.

Adana Adliyesi'nde silahlı kavgaya 3 tutuklama

ADANA Adliyesi'nde görülecek 'yaralama' duruşması öncesi 3'ü çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan kavgada, karşı taraftan Nuri Ö.?yü (36) silahla ağır yaralayan Adem G. (26) ile ona yardım ettiği öne sürülen Ali G. ve Abdurrahman Ç. tutuklandı.

Olay, 21 Temmuz günü saat 10.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Adana Adliyesi'nde meydana geldi. 2 ay önce Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda çıkan ve olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili Adana 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gelen taraflar arasında silah ve sopalı kavga çıktı. Duruşmadan önce tutuksuz sanıklar arasında yaşanan kavgada, sanıklardan Nuri Ö., çevrede bulduğu demir çubukla Adem G.?ye (26) saldırdı. Bunun üzerine Adem G., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Nuri Ö. ile olayla ilgisi olmayan Mehmet Emin (41) ile kızı Elif Şen (8) yaralandı. Yaşanan arbedede ise Murat Güzel Sabuncu ve Mert (5) ile kardeşi Yusuf Kaya (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Adem G., kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantısı olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu, adliyeye karşı silah kullandığı öne sürülen Selçuk M. (18) ve saldırıda yardım eden Abdurrahman Ç. (42), Ali G. (24) ile Sercan Y. kısa sürede yakalandı. Öte yandan, saldırının ardından Adem G.?nin kullandığı tabancayı alarak, olay yerinden kaçan Elif M. de polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Silahlı saldırının ardından ağır yaralanan Nuri Ö.?nün kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Adem G., Ali G. ve Abdurrahman Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Selçuk M., Elif M. ve Sercan Y.?ye ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: DHA