ADANA 4 milyon 795 bin Euro'yu çalan şüpheliler, otomobil bozulunca yolcu minibüsüyle kaçmış

4 milyon 795 bin Euro'yu çalan şüpheliler, otomobil bozulunca yolcu minibüsüyle kaçmış

Adana'da, çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmasından transferi yapılan 4 milyon 795 bin Euro'yu (yaklaşık 31,5 milyon lira), alıp kaçan şirketin güvenlik yetkilisi Burak E. beraberindekilerle kaçtıkları lüks aracın bozulduğu, şüphelilerin daha sonra yolcu minibüsüne binerek kaçtıkları ortaya çıktı.

Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki, kurumsal banka ve iş insanlarının dolar ve eurolarının transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmada meydana geldi. İddiaya göre, şirketin güvenlik müdürü Burak E., ekibiyle 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan, içinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan 2'sini zırhlı araca yükleyen B.E., diğer personele, Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim dedi. Yukarı çıkan görevliler, bir süre sonra indiklerinde B.E.'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, B.E.'nin lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Ekipler, olaya karıştığı iddia edilen Tuncay B, Ahmet K, Mehmet G. ve Abdulsamet B.'nin sorgulamak üzere gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin kaçtığı lüks araç arıza yapınca bir yolcu minibüsüne binerek kaçtıkları öğrenildi. Tuncay B, Ahmet K, Mehmet G. ve Abdulsamet B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA