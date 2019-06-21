ADANA 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi CANKUR ekibi kurtardı
3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi CANKUR ekibi kurtardıAdana'da 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi CANKUR ekibi kurtardı
Adana'da 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Terim Sokak'ta bir kedinin çıktığı ağaçtan 3 gündür inemediğinin ihbar edilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı CANKUR ekibi harekete geçti. CANKUR ekibi, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde alıp aşağıya indirdi. CANKUR görevlileri, 3 gündür ağaçtan inemediği belirtilen kediyi bölge esnaflarından birine sahiplendirdi.
Kaynak: DHA
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz
Son Dakika Haberleri