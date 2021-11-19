Adamlar İçimizdeki Canavarlar şarkı sözleri! Adamlar İçimizdeki Canavarlar sözleri! Adamlar şarkı sözleri

Adamlar İçimizdeki Canavarlar şarkı sözleri nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adamlar 2013 yılında kurulmuş, vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü, bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel'den oluşan Türk rock grubudur. 2021 yılında ilk Harbiye Açık Hava konserini veren grup, yeni epleri ile kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. İşte, Adamlar İçimizdeki Canavarlar şarkı sözleri!

ADAMLAR İÇİMİZDEKİ CANAVARLAR ŞARKI SÖZLERİ

İstedi alamadı, adı kaldı

Aldı, tüketti ve tadı kaldı

Hayallere daldı, kanadı yandı

Tam pes derken, yine yeni bi' gün

Yalansız köy maskenin ardı

Aceleden koptu bağlantı

İncelikler gürültüde kaynarken

Herkes yazar kendi kitabını

Kimi, kim, kimden kurtarır?

Herkes kendi gemisinin kaptanı

Kimi, kim, kimden kurtarır?

İstemem ben aynı yerde kal, kal

Kaldıkça başta alevler har

Alır bizi bu andan, atar ateşin içine

İçimizdeki canavarlar

Kafamın içi yatağımın altı

Detaylarda niyetler saklı

Yükseliş ve düşüşler birlikte

Kaybolmuşken çalar bi' kapı

Sevmeye engel paradokslar

Rüyalar, filmler, okyanuslar

Fırtına eken biçer girdabını

Herkes yazar kendi kitabını

Kimi, kim, kimden kurtarır?

Herkes kendi gemisinin kaptanı

Kimi, kim, kimden kurtarır?

İstemem ben aynı yerde kal, kal

Kaldıkça başta alevler har

Alır bizi bu andan, atar ateşin içine

İçimizdeki canavarlar

İstemem ben aynı yerde kal, kal

Kaldıkça başta alevler har

Alır bizi bu andan atar ateşin içine

İçimizdeki canavarlar

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