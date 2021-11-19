Adamlar İçimizdeki Canavarlar şarkı sözleri! Adamlar İçimizdeki Canavarlar sözleri! Adamlar şarkı sözleri
Alternatif müziğin öne çıkan gruplarından olan Adamlar, yeni parçalarını online müzik platformlarında paylaştı. Youtube ve Spotify'da kısa sürede binlerce dinlemeye ulaşan şarkının sözleri de araştırılmakta. Peki, Adamlar İçimizdeki Canavarlar şarkı sözleri nedir? İşte, Adamlar İçimizdeki Canavarlar sözleri! Adamlar İçimizdeki Canavarlar şarkı sözleri yayınlandı
Adamlar İçimizdeki Canavarlar şarkı sözleri nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adamlar 2013 yılında kurulmuş, vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü, bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel'den oluşan Türk rock grubudur. 2021 yılında ilk Harbiye Açık Hava konserini veren grup, yeni epleri ile kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. İşte, Adamlar İçimizdeki Canavarlar şarkı sözleri!
ADAMLAR İÇİMİZDEKİ CANAVARLAR ŞARKI SÖZLERİ
İstedi alamadı, adı kaldı
Aldı, tüketti ve tadı kaldı
Hayallere daldı, kanadı yandı
Tam pes derken, yine yeni bi' gün
Yalansız köy maskenin ardı
Aceleden koptu bağlantı
İncelikler gürültüde kaynarken
Herkes yazar kendi kitabını
Kimi, kim, kimden kurtarır?
Herkes kendi gemisinin kaptanı
Kimi, kim, kimden kurtarır?
İstemem ben aynı yerde kal, kal
Kaldıkça başta alevler har
Alır bizi bu andan, atar ateşin içine
İçimizdeki canavarlar
Kafamın içi yatağımın altı
Detaylarda niyetler saklı
Yükseliş ve düşüşler birlikte
Kaybolmuşken çalar bi' kapı
Sevmeye engel paradokslar
Rüyalar, filmler, okyanuslar
Fırtına eken biçer girdabını
Herkes yazar kendi kitabını
Kimi, kim, kimden kurtarır?
Herkes kendi gemisinin kaptanı
Kimi, kim, kimden kurtarır?
İstemem ben aynı yerde kal, kal
Kaldıkça başta alevler har
Alır bizi bu andan, atar ateşin içine
İçimizdeki canavarlar
İstemem ben aynı yerde kal, kal
Kaldıkça başta alevler har
Alır bizi bu andan atar ateşin içine
İçimizdeki canavarlar
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