Adamlar Babylon Soundgarden'da

Vokal ve gitarda Tolga Akdoğan, elektrik gitarda Emre Malikler, basgitarda Can Aydemir ve davulda Berkan Tilavel'den oluşan grup, özellikle dinamik performanslarıyla tanınıyor. Birçok türü Türkçe sözlerle bir araya getirerek kompakt bir müzik deneyimi sunan ekip, deniz kıyısında doğanın ve iyi müziğin keyfini sürmek isteyenlerle Babylon Soundgarden'da yaza veda edecek.

BABYLON SOUNDGARDEN PROGRAMI HER HAFTA GENİŞLİYOR

Her hafta Babylon Soundgarden Instagram hesabında, festivalde sahne alacak yeni bir isim açıklanacak. Takipçiler, verilen ipucuyla festivalde sahne alacak yeni müzisyen ve grupları tahmin ederek, iki kişilik festival bileti kazanma şansı yakalayacak.