Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı - Haberler
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Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı

Dr. Pimple Popper, bir hastasının kafasındaki derinin altında 20 yıldan bu yana duran ve büyüyen tüy yumağını ameliyat ettiği görüntüleri paylaştı. Yumağı çıkaran doktor, kendisi dahi büyük şaşkınlığa uğradı.

Dermatolog Dr. Pimple Popper, sosyal medya hesabı üzerinden ameliyatlarına dair sık sık bilgilendirme yapıyordu. Fakat Popper'ın TikTok hesabına yüklediği son video diğer yüklediklerinden daha büyük yankı uyandırdı.

20 YILDIR AYNI YERDE

Popper, 20 yıldan bu yana kafasındaki yumakla yaşayan ve doktora gitmeyen bir adamı ameliyat etti. Zorlu ameliyat, saniye saniye kameralara alındı. Popper, ustaca adamın kafasındaki deriyi açarak yumağı çıkardı.

BİNLERCE GÖRÜNTÜLENME ALDI

Söz konusu video Popper'ın hesabında yüklendikten kısa süre sonra çok sayıda görüntülenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan durumun tamamen hastanın ihmalkarlığından kaynaklandığını dile getirdi.

Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanamadı

Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanamadı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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