"Adalet Yürüyüşü"nde Üst Düzey Güvenlik! İlk Kez Yollar Trafiğe Kapatıldı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"nün 21. gününde güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenpark'tan bu yana ilk kez, yürüyüş yolları trafiğe tamamen kapatıldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"nün 21. gününde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Çevik kuvvet ekiplerinin sayısı artırılırken, Ankara Güvenpark'tan bu yana ilk kez, kortejin geçiş güzergahında yol trafiğe tamamen kapatıldı.
ARAMA NOKTALARI
Tüpraş mevkiinde, güzergah üzerine bir arama noktası da kuruldu ve yürüyüşe katılacak olanlar bu noktalardan geçerek kortejde yer aldı.
Kortejin güvenliği için bağlantı yolları da kamyonlarla trafiğe kapatılıyor.