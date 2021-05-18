Adalet Birliği filmi oyuncuları kim? Adalet Birliği konusu, oyuncuları ve Adalet Birliği özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Adalet Birliği filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Adalet Birliği konusu, özeti ve Adalet Birliği oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Adalet Birliği filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Adalet Birliği filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Adalet Birliği filmini izleyecek olanların merak ettiği Adalet Birliği konusu nedir, Adalet Birliği oyuncuları kimler ve Adalet Birliği özeti gibi konuları inceliyoruz.

ADALET BİRLİĞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Gal Gadot, Ben Affleck, Ezra Miller, Jason Momoa, Henry Cavill

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2017 (121 dk)

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017 Cuma

Senaryo: Zack Snyder, Chris Terrio

ADALET BİRLİĞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Superman'e olanlardan sonra, insanlığa olan inancı, Bruce Wayne'in öncekilerden daha da güçlü bir düşmana karşı yeni arkadaşı Diana Prince'in de yardımını almasına neden olur. Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek, yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluştururlar. Ancak, bu eşi benzeri görülmemiş kahramanlardan oluşan takıma rağmen - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg ve Flash - gezegeni bir felaketten kurtarmak için yine de geç kalmış olabilirler.