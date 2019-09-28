Adalet Bakanından 'FETÖ'yle Mücadeleyi Sulandıranlara' Tepki
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün "FETÖ'cüler yargıda kritik noktalara atanıyor" eleştirisinden sonra hükümete yakın basın organlarında Adalet Bakanı Gül'ü eleştiren yazılar yer almıştı.
28.09.2019 13:01
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün "FETÖ'cüler yargıda kritik noktalara atanıyor" eleştirisinden sonra hükümete yakın basın organlarında Adalet Bakanı Gül'ü eleştiren yazılar yer almıştı. Gül İzmir'de yaptığı açıklamada, "FETÖ'yle mücadeleyi sulandıranlarla mücadelemiz sürecek" mesajını verdi
Kaynak: DailyMotion.com