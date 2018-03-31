Adalet Bakanı Gül, Nikah Şahitliği Yaptı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı avukat Ali Kemal Akdoğan ile avukat Neslihan Candemir'in nikah şahitliğini yaptı.

Gül, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Ali Kemal Akdoğan ile avukat Neslihan Candemir'in nikah törenine katıldı.

Çiftin nikahını kıyan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çifte mutluluklar diledi.

Çiftin nikah şahitliğini Bakan Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Harun Çelik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve kent protokolü yaptı.

Bakan Gül, aile cüzdanını geline vererek, "Cenabıallah'tan iki cihan saadeti diliyorum. İnşallah bu evlilikten çok güzel, memleketimize, ailemize hayırlı evlatlar nasip olur." diye konuştu.