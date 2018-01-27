Adalet Bakanı Gül Gaziantep'te
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ağrı M Tipi Cezaevi'nin kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden'in ailesini ziyaret etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ağrı M Tipi Cezaevi'nin kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden'in ailesini ziyaret etti.
Gül, beraberindekilerle Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisi'ndeki aileyi ziyaret ederek, şehidin babası Halil Özden'e taziyelerini iletti.
Aile fertleriyle bir süre sohbet eden Gül, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından buradan ayrıldı.
Ziyarette Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de yer aldı.