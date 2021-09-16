Adalet Bakanı Gül, Filistin Barosu heyetini kabul etti

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Filistin Barosu Başkan Yardımcısı Yazeed Makhloof ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) davetlisi olarak Ankara'ya gelen Filistin Barosu Başkan Yardımcısı Makhloof ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Gül'ü ziyaret etti. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yer aldığı ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Gül'ün ziyarette, Filistin'in özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmasının, dünyaya adaletin hükmetmesi açısından bir turnusol kağıdı görevi gördüğünü, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğinin sonuna kadar devam edeceğini söylediği belirtildi. Makhloof'un da bu desteğin kendileri için öneminin çok büyük olduğunu kaydettiği aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri