Adalet Bakanı Gül, Erzurum'da infaz koruma memurlarının yemin töreninde konuştu Açıklaması

ERZURUM (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza infaz kurumu personelinin özlük haklarıyla ilgili çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "Sözleşmeli personelimizin kadroya geçmesi ve özlük haklarının bu anlamda daha da iyileştirilmesi, bu dönemde yine neticeye varacağımız konular içerisinde olacaktır." dedi.

Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İnfaz Koruma Memuru Yetiştirme Eğitimi Yemin Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bakan Gül, törende yaptığı konuşmada, ülkenin adalet hizmetlerine önemli katkıda bulunmak üzere yemin törenine katılan memurların sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.

Yemin edecek memurların heyecanlı olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Hepinize başarılar dilerim, meslek hayatı boyunca sizlere emanet edilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğinizden şüphemiz yok. Bu süreçte rehberiniz daima hukuk olsun ve daima korumanız gereken kırmızı çizginiz insan onuru ve haysiyeti olsun. Sizlere emanet edilen bir canın ve onun taşıdığı bir insan onurunun olduğunu asla aklınızdan çıkartmayın. Suçlu, zaten cezası mahkemece verilmiş ve infaz üzerine size emanet edilen bir kişidir, bir insandır. Sizin muamelenizle ayrıca bir cezalandırmaya tabi tutulmaması lazım. Hukukun gereği budur."

Gül, Türkiye'de daha önce görülen sistematik şekilde kötü muamele ve işkencelere sıfır tolerans anlayışlarının olduğunu belirterek, konuyu büyük titizlikle yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Kadro bekleyen sözleşmeli personel

Bundan sonra da bu hassasiyeti göstereceklerini vurgulayan Gül, Türkiye ve dünyada Kovid salgınına rağmen ceza infaz kurumlarında dünya ortalamasının üzerinde tedbirler alındığını söyledi.

Gül, şunları kaydetti:

"Ve gerek vaka sayısı, gerek hayatını kaybeden sayısı itibarıyla bu konu da bütün dünya tarafından yakından takip edilmektedir ve takdir edilmektedir. Burada da ben en büyük takdiri sizlere yapıyorum. Özellikle ceza infaz kurumu personelimizin özlük hakları ile ilgili çok önemli iyileştirmeler yaptık ama bunların daha da artırılması kararlılığındayız. Sözleşmeli personelimizin kadroya geçmesi ve özlük haklarının bu anlamda daha da iyileştirilmesi, bu dönemde yine neticeye varacağımız konular içerisinde olacaktır."

Bu arada Bakan Gül'ün konuşması sırasında fenalaşarak baygınlık geçiren infaz koruma memuruna sağlık ekipleri müdahale etti. Bakan Gül, sağlık ekiplerinin müdahalesini yakından takip etti.

Konuşmanın ardından eğitimlerini tamamlayan infaz koruma memurları yemin etti.

Törene Vali Okay Memiş, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin katıldı.

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet