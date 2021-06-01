Adalet Bakanı Gül, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyasını Başlattı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 81 ilde gerçekleştirilmek üzere düzenlenen 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyası kapsamındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 81 ilde gerçekleştirilmek üzere düzenlenen 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyası kapsamındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirdi.

Tüm yurtta eş zamanlı olarak başlatılan kampanyada, Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağışı, Ankara Adliyesi önünde Bakan Gül tarafından başlatıldı.

'İnsan Hakları Eylem Planı' çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cezaevlerinde kütüphane kurmak gibi bir hedeflerinin olduğunu söyleyen Gül, "Güzel bir kampanya için bir aradayız. 'Bir Kitap Bir Umut' adıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'müzün başlatmış olduğu bir kampanya ile cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların istifade edebileceği bir kampanyayı başlatıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hangi sebeple olursa olsun cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların canı güvenliği onuru eğitim hakkı sağlığı devlete emanettir anlayışıyla tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımda sürdürüyoruz. Eğitim, kültür temel haklardandır ve özellikle kitabın en iyi dost olduğu, en iyi arkadaş olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak çok anlamlı bir kampanyaya bugün başlangıç yapıyoruz. Kültür ve Turizm bakanlığımızda Ekim 2019 tarihinde bir protokol yapmıştık. Bununla birlikte tüm cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular şehir kütüphanelerinden halk kütüphanelerden istifade etmeye başladı ve salgına rağmen salgın da ara verilmesine rağmen bu sürede 286 bin kitap cezaevinden talep edilmiş, okumuş ve tekrar kütüphaneye bırakılmıştır. Bu ve benzeri çalışmaları ile 'İnsan Hakları Eylem Planı' çerçevesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan belli cezaevlerinde kampüslerde bir kütüphane kurma hedefimiz de vardı. İşte hem bu hedefleri gerçekleştirmek üzere hem bir farkındalık hem de kamuoyunda da bu anlamda kitap kampanyasına destek olmak isteyenlere bir fırsat açmak için bu kampanyayı başlatıyoruz. Bugün 81 il ve ilçelerimizdeki adliyelerimizde, başsavcılıklarımızın cezaevlerinin yönetimlerinin koordine ettiği çalışmayla bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz.

Ankara Adliyesi önündeki programa Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça da katıldı. İHA

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Kaynak: Habermetre