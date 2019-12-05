Adalet Bakanı Gül, "Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor, açıklama yapacak"
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Adalet Bakanı Gül, "Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor, açıklama yapacak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili olarak "Zanlı 1 Aralık'ta firar etmiş, aranıyordu.

05.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:43
Adalet Bakanı Gül,

Adalet Bakanı , cinayeti ile ilgili olarak "Zanlı 1 'ta firar etmiş, aranıyordu. 'Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Açıklamayı yapacaktır" dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da katıldığı sempozyumda gazetecilerin Ceren Özdemir cinayetine ilişkin soruları üzerine, "Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor, açıklamayı yapacaktır. Zaten firar etmiş kolluk arıyordu. 1 Aralık'ta firar etmiş. Başsavcılık takip ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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