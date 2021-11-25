Adalet Bakanı Gül: "22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak". - Haberler
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Adalet Bakanı Gül: "22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak".

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak".

Adalet Bakanı Gül: "22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak". - ANKARA

Son dakika: Adalet Bakanı Gül: 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.

Son dakika: Adalet Bakanı Gül: 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru...

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