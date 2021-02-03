Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü'yü ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, göreve yeni başlayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü'yü ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Gül, Gaziantep Adliye Sarayı'na geçti.

Burada göreve yeni başlayan Başsavcı Sekücü'ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Gül, adliye çalışanlarıyla da sohbet etti.

Bakan Gül, daha sonra Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı'yı makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Gül'e temaslarında Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar