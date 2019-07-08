Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Şaban Yılmaz kimdir?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakan Yardımcılıklarına Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş atandı. Adalet Bakan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Şaban Yılmaz kimdir?

ŞABAN YILMAZ KİMDİR?

Şaban Yılmaz, 1 Mayıs 1970'te Rize'nin Düzköy köyünde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğreniminden sonra 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1998 yılından itibaren sırasıyla 1998-2001 Yozgat-Çayıralan, 2001-2003 Ardahan-Çıldır, 2003-2004 Bursa-Gürsu, 2004-2005 Trabzon-Beşikdüzü Cumhuriyet Savcılığı, 2005 yılından itibaren de 2005-2009 Mardin-Midyat, 2009-2011 Samsun-Bafra, 2011-2014 Bartın, 2014-2015 Yalova, 2015-2017 Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

28 Temmuz 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanan Şaban Yılmaz, 20.11.2017 tarihinden itibaren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteydi.